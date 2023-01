Feyenoord laat Ajax en trainer Schreuder ontsnappen in bloedstollende Klassieker

De beladen kraker tussen Feyenoord en Ajax is zonder winnaar geëindigd. De koploper leek het gat met de landskampioen verder te vergroten naar acht punten, maar de landskampioen kroop na rust in een bloedstollende Klassieker langszij: 1-1.

Zelden stond er zoveel spanning op een Klassieker. Die was de hele week hoor- en voelbaar. Het grootste affiche van Nederland devalueerde de voorbije jaren nog net niet tot een formaliteit, omdat Ajax steeds meer financiële slagkracht genereerde dan de grote aartsrivaal en dat verschil ook op het veld projecteerde. In de laatste tien jaar was Feyenoord één keer de sterkste, tijdens de befaamde 6-2 in het topjaar van Ajax in 2019. Van de overige laatste achttien ontmoetingen verloren de Amsterdammers er geen.

Maar voor deze editie was het gevoel onder beide achterbannen volledig gekanteld. De ene topclub zag de trainer na een transformatie een potentiële kampioensploeg smeden, terwijl de trainerswissel en een mislukte metamorfose in de hoofdstad tot een zwalkende trainer en elftal leidden. Ajax, dat de voorbije jaren onder trainer Erik ten Hag nog leek af te stevenen op een hegemonie, maakte na vijf opeenvolgende duels zonder zege juist een pas op de plaats. De belangen in de Kuip waren dan ook gigantisch, met de titelverdediger die de kansen op prolongatie nieuw leven in moest blazen en daarmee trainer Schreuder ook lucht moest verschaffen. Terwijl Feyenoord met een zege juist een kleine voorschot op de titel kon nemen.

En dan was er nog de terugkeer van Steven Berghuis in een volle Kuip, die door clubs en autoriteiten in goede banen geleid moest worden nadat de oud-Feyenoorder tal van anonieme bedreigingen had ontvangen. Zijn terugkeer werd een pijnlijke. Want nadat de mobiele eenheden voor het stadion met pijn en moeite orde schiepen, de stem van Lee Towers en de hardcorebeats van Paul Elstak hadden geklonken en de vele vuurwerkwolken waren opgetrokken, werden zijn weinige balcontacten begeleid door striemende fluitconcerten.

Erger nog voor de verder gretige Berghuis en bevredigend voor het Legioen, was dat uitgerekend de paria de openingstreffer van Feyenoord inleidde. Met een laconiek passje op Jorge Sánchez en een slecht getimede tackle bracht Berghuis Igor Paixão in scoringspositie. De Braziliaan, vorige week al trefzeker tegen Groningen, strafte dat genadeloos en bijzonder fraai af door de bal, buiten bereik van de nieuwe Ajax-doelman Geronimo Rulli, met een uitdraaiende krul in de verre bovenhoek te ploffen.

Ajax verder in het nauw en dat terwijl de bezoekers na een zwakke openingsfase net beter in de kraker leken te komen. Zo miste Mohammed Kudus al koppend de grootste kans van de eerste helft, na een prima voorzet van Calvin Bassey. Niet Owen Wijndal, maar aankoop Bassey begon als linksback. Schreuder haalde Edson Álvarez terug naar de plek van de geschorste Devyne Rensch. Verder begon Mohammed Kudus in de spits. Daardoor nam Brian Brobbey plaats op de bank, naast Steven Bergwijn. Zo begonnen de drie topdoelwitten van een jaar geleden, waarvoor Ajax afgelopen zomer zo’n zestig miljoen neertelde (meer dan de helft van de transferuitgaven dit seizoen) als reserve.

De duurste, Bergwijn, viel halverwege in voor de teleurstellende Francisco Conceição. Met zijn snelheid stichtte Ajax meer gevaar dan voor rust, toen de opbouw wederom moeizaam verliep. Bergwijn droeg ook bij aan de gelijkmaker. Na een goede aanval vond de naar rechts verhuisde Dusan Tadic, hem bij de tweede paal. Bergwijn probeerde het met een halve omhaal, die met een stuit bij de andere paal belandde. Daar kopte Davy Klaassen de bal voor het doel langs, waar Feyenoorder Mats Wieffer met zijn knie voor de gelijkmaker tekende: 1-1.

Vervolgens ontspon zich een schitterend voetbalgevecht, met twee ploegen die vol voor de winst gingen en daardoor van het ene na het andere doel pendelden. Feyenoord leek nog met de felbegeerde zege aan de haal te gaan, toen invaller Santiago Gimenez doorbrak, Álvarez uitkapte maar zijn schuiver nog knap gered zag worden door Rulli. Met de zeeën aan ruimtes in de counters sprong Ajax weer slordig om, waardoor de beladen Klassieker onbeslist eindigde en daarmee het gat tussen de aartsrivalen op de ranglijst met vijf punten intact blijft.

