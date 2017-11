Feyenoord laat kans op knock-outfase in Youth League liggen

Feyenoord had drie uitstekende kansen op de zege in Manchester, maar het vizier stond niet op scherp of de paal stond tot twee keer toe een treffer in de weg. De Rotterdammers waren beter dan de leeftijdgenoten van het al gekwalificeerde City, maar konden het krachtsverschil niet in treffers uitdrukken.



Voor Feyenoord komt het nu aan op de laatste thuiswedstrijd, tegen Napoli. Winnen de Rotterdammers dan alsnog, dan is de knock-outfase alsnog bereikt. Als Manchester City, dat vanmiddag als koploper in de groep al was geplaatst met twaalf punten uit vier duels, over twee weken zijn sportieve plicht doet tegen Sjachter Donetsk heeft Feyenoord tegen Napoli ook voldoende aan een gelijkspel.