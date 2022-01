Feyenoord laat Mark Diemers naar Duitsland vertrekken

Het dna van AZ: ‘Onder Co Adriaanse wilde je geen minuut missen’

In de zesde aflevering van de serie ‘Ontdek de eredivisie’ bezoekt Sjoerd Mossou het Alkmaar van tweevoudig landskampioen AZ. Een stad vol nuchtere Noord-Hollanders die in hun binnenstad niettemin de laatste decennia al best wat feestjes hebben kunnen vieren. En de stad ook waar de eerste bal in de geschiedenis van het betaalde voetbal rolde.

27 december