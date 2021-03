Feyenoord laat tegen PSV de tanden zien, maar legt wéér geen topploeg op de rug

Vitesse slaat ook toe tegen FC Utrecht: Darfalou wijst de weg in De Galgen­waard

14 maart UTRECHT - Vitesse strijdt op twee fronten voor Europees voetbal. De Arnhemse club heeft niet alleen in de KNVB-beker goede papieren voor een avontuur over de landsgrenzen, maar ook in de competitie. Met de 3-1 zege bij FC Utrecht maakt de equipe van coach Thomas Letsch ronduit indruk.