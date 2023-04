Feyenoord-liefde Pascal Bosschaart bij Cambuur naar achtergrond: ‘Geef Arne Slot een standbeeld’

LIVE eredivisie | Feyenoord verloor nog nooit een competitie­du­el van Cambuur

Feyenoord verloor in de eredivisie nog nooit van Cambuur (W16-G1-V0). Weet de ploeg van Arne Slot ook nu weer te winnen, net zoals het dat midweeks deed tegen AS Roma, dan is het wéér een stapje dichter bij de landstitel. Vanaf 16.45 uur volg je in dit liveblog niets van het duel in Leeuwarden!