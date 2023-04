Feyenoord loopt halve finale op dramatische wijze mis: AS Roma deelt in verlenging knock-out uit

Met video'sFeyenoord was er dichtbij maar struikelde uiteindelijk over Paulo Dybala, de Argentijnse wereldkampioen: 4-1. Het boek van de Europa League kan dicht, alle energie kan naar de jacht op de landstitel.

Uitgeteld lagen ze op de grond. De spelers van Feyenoord én die van AS Roma. In Stadio Olimpico had een ongekend voetbalgevecht de halvefinalist aangewezen en dat was uiteindelijk de ploeg van José Mourinho.

Dat was niet onverdiend, maar het had net zo goed Feyenoord kunnen zijn. De Rotterdammers speelden een prima eerste helft, maar moesten na de pauze ver terug. De 1-0 uit de heenwedstrijd in de Kuip werd weggepoetst door Leonardo Spinazzola, die via Alireza Jahanbakhsh raak schoot: 1-1. Maar nog gaf de ploeg van Arne Slot zich niet gewonnen. Sebastian Szymanski, die voor de pauze de beste kans voor Feyenoord tegen keeper Rui Patrício had geschoten, gaf strak voor en invaller Igor Paixão knikte prima raak.

Bekijk de gelijkmaker van Paixão

De gelijkmaker was voldoende geweest voor een dubbele halve finale tegen Bayer Leverkusen volgende maand. En dat was heel dichtbij. Bij AS Roma brachten ze echter de Argentijnse wereldkampioen Paulo Dybala in het veld. De aanvaller was een week eerder nog vroegtijdig naar de kant gehaald in de Kuip met een spierblessure, maar binnen een week had de medische staf van de Romeinen de gave technicus weer speelklaar.

De manier waarop Dybala op aangeven van Lorenzo Pellegrini wegdraaide bij Gernot Trauner was indrukwekkend maar de wijze waarop hij vervolgens keeper Justijn Bijlow kansloos liet met een diagonaal schot, was nog fraaier. Het redde AS Roma want de treffer van Dybala viel in de laatste minuut van de officiële speeltijd. Zo dichtbij was Feyenoord dus bij het elimineren van de Romeinse ploeg in de Europa League.

Bekijk de 2-1 van Dybala

De verlenging werd een slijtageslag waarin Feyenoord nog eenmaal van zich af wist te bijten in aanvallend opzicht. Santiago Giménez mocht aanleggen voor een volley, maar de Mexicaan schoot de bal hoog over. AS Roma was gevaarlijker in de verlenging. Invaller Roger Ibañez kopte tegen de paal en Tammy Abraham verprutste de rebound. Maar het bleek uitstel van executie. Abraham was niet veel later de aangever van de beslissende 3-1. Stephan El Shaarawy was de afmaker. Stadio Olimpico vierde feest.

Zo kwam AS Roma op 3-1

Het was de genadeklap voor Feyenoord, helemaal toen het in de tweede helft van de verlenging ook de 4-1 om de oren kreeg. Tammy Abraham schoot tegen Justin Bijlow en Lorenzo Pellegrini schoot de rebound binnen: 4-1. De treffer leek te worden afgekeurd, maar na een check van VAR Stuart Attwell was het alsnog bingo. Arne Slot gooide kwaad zijn flesje water op de grond toen arbiter Anthony Taylor een schreeuw van de Rotterdammers om een penalty negeerde. Diezelfde Taylor gaf even later wel een rode kaart aan Giménez, die Gianluca Mancini op de knie had geraakt.

Volledig scherm Lorenzo Pellegrini viert het maken van de 4-1. © AFP

Voor Feyenoord, dat lange tijd prima van zich afbeet in een hectische wedstrijd waarbij ook Mourinho’s assistent Salvatore Foti rood kreeg omdat hij zich vergreep aan Giménez, betekent de uiteindelijk mislukte avond in Rome dat het alleen nog speelt voor de landstitel. Die ligt voor het oprapen met nog vijf wedstrijden te spelen. Toch kan het zondag in de eigen Kuip op fysiek vlak nog een hele uitdaging worden tegen FC Utrecht, want zo’n intense partij als in Stadio Olimpico met ook nog eens een noodzakelijk extra halfuur zullen veel spelers nog niet eerder hebben meegemaakt.

Voor AS Roma ligt de kans wagenwijd open om na de Conference League-finale ook de Europa League-eindstrijd te spelen. Of de Nederlander Georginio Wijnaldum er volgede maand bij is, is zeer de vraag. De middenvelder viel voor de pauze uit met een spierblessure. Rick Karsdorp is er sowieso niet bij tegen Bayer Leverkusen. De rechtsback heeft een knieblessure en komt zoals bekend dit seizoen niet meer in actie.

Volledig scherm © Antonietta Baldassarre / Insidefoto

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © REUTERS