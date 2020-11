Feyenoord loopt nu al op zijn laatste benen

Sondre Tronstad is breker en opbouwer bij Vitesse: Een type Jan Wouters aan de Rijn

28 november ARNHEM - Vitesse wordt in voetballand bewierookt. In dat succes vertolkt Sondre Tronstad een sleutelrol. De Noor is de interceptiekoning van de Arnhemse club, die als nummer twee van de eredivisie staat voor de confrontatie met Fortuna Sittard.