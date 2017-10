Feyenoord met rouwbanden wegens overlijden Kraay senior

,,Feyenoord wenst alle nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies'', staat in een verklaring van de landskampioen. Kraay senior verhuisde begin jaren zestig van DOS naar Feyenoord. De bikkelharde voorstopper speelde 192 wedstrijden voor de Rotterdamse club, waarin hij twee doelpunten maakte.



De Utrechter werd in 1962 en 1965 landskampioen met Feyenoord en veroverde in dat laatste jaar ook de KNVB-beker. Kraay maakte deel uit van de ploeg die in 1963 de halve finale van het toernooi om de Europa Cup 1 haalde. Daarin bleek het Benfica van Eusebio te sterk.



Kraay senior was in het seizoen 1982-1983 trainer van Feyenoord en in 1988-1989 werkte hij als technisch directeur in De Kuip.