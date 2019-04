Feyenoord moet niet praten over een titel, maar moet een compleet nieuwe start maken

PSV kan zich geen misstap veroorlo­ven tegen Vitesse

8:19 • Thomas Buitink (18 jaar, en 297 dagen) scoorde bij zijn eerste twee basisplaatsen en kan de jongste speler worden die in zijn eerste drie eredivisiebasisplaatsen tot scoren komt sinds Patrick Kluivert in 1994. • PSV is ongeslagen in alle twintig eredivisiewedstrijden tegen Vitesse in de Gelredome (W12, G8) • Serdar Gözübüyük leidt de wedstrijd.