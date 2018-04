Feyenoord neemt afscheid van Jan Wouters

‘Vitesse-tar­get’ Rodwell: 44.000 pond per week

24 april ARNHEM – Vitesse kan een tweede poging om Jack Rodwell binnen te halen, staken. De transfertarget van de Arnhemse club in de afgelopen winter is financieel totaal onhaalbaar, zelfs nu hij met zijn club Sunderland naar de League One is gedegradeerd. Ondanks een salarisverlaging van 40 procent verdient de Brit naar verluidt nog 44.000 pond per week. Dat is een slordige 50.000 euro per week.