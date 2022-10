Feyenoord niet bezig met rekenen in bizarre poule: ‘We staan bovenaan, maar zo voelt het niet’

Met video Feyenoord verwacht Sturm Graz niet nogmaals op te rollen: ‘Zou dom zijn om dat te denken’

Feyenoord heeft aan winst genoeg om te overwinteren in Europa. Maar Sturm Graz zal revanche willen voor de pijnlijke 6-0 afstraffing in Rotterdam. ,,We zijn niet zo dom om te denken dat het weer zo zal gaan.”

26 oktober