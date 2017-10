Feyenoord noemt het geen crisis, maar het lijkt er akelig veel op

Is het uitzichtloos? Dat hoeft het nog altijd niet te zijn. Feyenoord is zichzelf niet, maar dwong in Kerkrade tegen Roda JC wel een enorme hoeveelheid kansen en mogelijkheden af. Liefst 28 doelpogingen waagde de ploeg, slechts eentje trof doel (1-1) . ,,Als je de kansen niet maakt, wordt het heel erg moeilijk om wedstrijden te winnen’’, zegt Giovanni van Bronckhorst. Er zijn lichtpuntjes in de donkere tijden. Sam Larsson die steeds meer zijn stempel op het spel van Feyenoord lijkt te kunnen gaan drukken. Bart Nieuwkoop die sterk is teruggekeerd na lang blessureleed. En de aanstaande rentree van Sven van Beek en Renato Tapia. De zorgelijke punten? Wie gaat de doelpunten maken voor de Rotterdammers? Steven Berghuis maakte zijn zevende doelpunt. Nicolai Jørgensen scoorde wederom niet, maar ook Jens Toornstra liet een enorme kans liggen in Limburg. En als die spelers het laten afweten, wordt de spoeling wel erg dun bij de regerend kampioen.

,,Of we desondanks een kans maken in Oekraïne tegen Sjachtar Donetsk om eventueel nog verder te komen in Europa?’’ zei Kevin Diks. ,,Zolang het nog mogelijk is, moet je er voor gaan.’’



Aan de andere kant: wie niet in Kerkrade van het zwakke Roda JC kan winnen, hoeft zich tegen één van de best voetballende ploegen van Europa toch geen illusies te maken. ,,Een ander podium, een andere wedstrijd’’, denkt Van Bronckhorst. ,,De uitslag tegen Roda JC was een teleurstelling. Aan de andere kant: wat kan ik mijn spelers verwijten. Ze hebben alles gegeven, we hebben zoveel kansen afgedwongen. De eerste helft zag ik het klassenverschil met Roda JC niet zo, maar na rust kwamen zij er niet meer uit. Dan moet je scoren om jezelf te belonen. Dat is het enige verwijt dat ik mijn ploeg kan maken. Het is duidelijk dat Feyenoord in een moeilijke fase zit, maar als we zo blijven doorknokken komen we er weer bovenop.’’