Feyenoord ontvangt Fortuna Sittard

Rogier Meijer blijft trainer van NEC, Nijmeegse club verlengt ook met Edgar Barreto

31 maart NIJMEGEN - Rogier Meijer is ook volgend seizoen trainer van NEC. De optie in de aflopende verbintenis van de 39-jarige Doetinchemmer is door Nijmeegse voetbalclub gelicht. Hij ligt nu tot de zomer van 2022 vast in het Goffertstadion.