Feyenoord-opponent Lazio houdt Italiaanse koppositie in vizier met klinkende zege

Schöne zet bijzonder record neer: NEC-aanvoerder is buitenland­se veldspeler met meeste eredivisie­du­els

NIJMEGEN - Lasse Schöne heeft een bijzonder record neergezet. De 36-jarige Deense middenvelder van NEC speelde tegen Excelsior (1-1) zijn 396e wedstrijd in de eredivisie en is daarmee de buitenlandse veldspeler met de meeste duels achter zijn naam in de Nederlandse competitie.

9 oktober