Feyenoord optimistisch over blessure David Hancko: ‘Maar we houden een slag om de arm’

Een smartphone­ver­ze­ke­ring: handig of overbodig?

Bij het kopen van een smartphone wordt vaak gevraagd of je ook direct een verzekering wil afsluiten. Of dat een verstandige keus is, hangt van meerdere omstandigheden af. In dit artikel leggen we uit wanneer het (niet) verstandig is om een telefoonverzekering af te sluiten.

14:00