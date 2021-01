Feyenoord presenteert Argentijnse spits Pratto: ‘Hij kan er meteen staan’

Feyenoord kondigde de komst van Pratto op social media aan met het bijschrift ‘Happy New Bear'. Pratto droeg in Argentinië de bijnaam ‘El Oso’ (De Beer) vanwege zijn sterke fysiek, waarmee hij menig verdediger al een vervelende wedstrijd bezorgde.



Technisch directeur Frank Arnesen is verheugd met de komst van Pratto, die een alternatief biedt voor de blessuregevoelige spitsen Nicolai Jørgensen en Robert Bozenik: ,,Met de komst van een ervaren spits als Lucas voegen we een extra aanvallende optie toe aan de selectie die er meteen kan staan. Iets dat zeer welkom is met het oog de aanstaande, belangrijke seizoenshervatting en de ambities die we voor dit seizoen hebben. Goed voor Feyenoord dat we op deze manier onze selectie voor de rest van het seizoen nog hebben kunnen versterken.”



Pratto kan zijn debuut al snel gaan maken, want Feyenoord hervat de competitie volgende week zondag met de Rotterdamse derby bij Sparta. De ploeg van Dick Advocaat neemt het in januari verder op tegen PEC Zwolle (thuis), Ajax (uit), Heracles (thuis, achtste finale KNVB-beker), AZ (thuis), Heerenveen (uit) en PSV (thuis). Feyenoord staat na veertien speelrondes op de derde plaats met 29 punten, onder Ajax (34 punten) en PSV (33 punten).