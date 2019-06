Feyenoord presenteert 'jaren '60-thuisshirt'

Als Curaçao voetbalt, staat het leven op het eiland stil

8:01 PHILADELPHIA - Door het historische succes van de nationale voetbalploeg bij de Gold Cup ligt het openbare leven op Curaçao stil tijdens de wedstrijden. Zondag speelt de ploeg van de Wijchense bondscoach Remko Bicentini de kwartfinale in Philadelphia tegen de Verenigde Staten. Het Lincoln Financial Field Stadium is met 70.000 toeschouwers uitverkocht.