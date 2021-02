Feyenoord-slachter krijgt tips van Kist, Zlatan én familie: ‘Mensen zouden daar een moord voor doen’

AZ-trai­ner Jansen voor kraker tegen Feyenoord: ‘Op het veld wordt nooit gelogen’

26 februari AZ-trainer Pascal Jansen erkent dat de wedstrijd tegen Feyenoord van groot belang is voor AZ om dichterbij nummer twee PSV te komen. Het verschil tussen AZ en Feyenoord is momenteel drie punten. ,,Als we winnen zou dat fantastisch zijn. Met PSV-Ajax word er op een ander veld ook een belangrijke wedstrijd gespeeld natuurlijk. Cruciaal zal het dit weekend nog niet worden, er zijn nog altijd wel wat wedstrijden te spelen dit seizoen.”