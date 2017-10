Feyenoord sluit boekjaar af met forse winst en recordomzet

Dat staat in het jaarverslag van de Rotterdammers, dat vandaag wereldkundig is gemaakt. ,,Dankzij het positieve operationele- en transferresultaat is Feyenoord er, in vervolg op de positieve resultaten over de afgelopen vijf seizoenen, wederom in geslaagd om het eigen vermogen te vergroten'', meldt de club. ,,Het eigen vermogen is gedurende het boekjaar gestegen van 19,8 miljoen euro naar 24 miljoen euro per 30 juni 2017.''