Feyenoord staat na galavoorstelling in kwartfinales Europa League en is klaar voor Klassieker

Met een zevenklapper (7-1) in de Kuip tegen Sjachtar Donetsk heeft Feyenoord laten zien dat het zondag klaar is voor de Klassieker in Amsterdam tegen Ajax. De Rotterdammers bereikten na een galavoorstelling de kwartfinales van de Europa League.

John Heitinga vertelde een paar uur voor de aftrap van de wedstrijd tussen Feyenoord en Sjachtar Donetsk dat hij hoopte dat op een verlenging in de Kuip. Dat zei de trainer van Ajax uiteraard omdat de koploper dan extra vermoeid naar de Johan Cruijff Arena zou komen komende zondag. Heitinga zag voor de televisie al snel dat zijn gebeden niet verhoord zouden worden.

Feyenoord liet niets heel van Sjachtar Donetsk en denderde over de ploeg die een paar maanden geleden nog een punt pakte tegen Real Madrid in de groepsfase van de Champions League. Waar een week geleden in Polen de treffers uitbleven tot invaller Ezequiel Bullaude met een kopbal een gelijkspel redde in de slotfase, was het in de Kuip met de regelmaat van de klok raak.

Het doelpuntenfestijn startte allemaal met een interceptie van Gernot Trauner, bij zijn terugkeer als basisspeler. Alireza Jahanbakhsh overbrugde snel de afstand richting het doel van Sjachtar en Santiago Giménez rondde bekwaam af: 1-0. Keeper Anatoli Troebin keek ontredderd naar zijn verdedigers, maar het bleek slechts een voorproefje van wat nog komen ging.

Twee treffers Orkun Kökçü

Orkun Kökçü mikte de 2-0 langs de keeper Anatoli Troebin. De Turks international besliste de wedstrijd even later al toen hij nog voor het rustsignaal van de Spaanse arbiter Jesus Gil Manzano een strafschop achter Troebin schoot. De Peruaan Marcos López, die de zieke Quilindschy Hartman verving als linksback, zag zijn voorzet op de uitgestoken arm van Yukhym Konoplia belanden met een terechte penalty als sanctie.

Volledig scherm Orkun Kökçü benut een strafschop voor Feyenoord tegen Sjachtar Donetsk. © Pim Ras Fotografie

Sjachtar Donetsk meldde zich maar eenmaal in de gevarenzone. De 20-jarige Georgiy Sudakov, het grootste talent van de ploeg uit Oekraïne, schoot fraai tegen de lat. De snelle 3-0 was uiteraard het scenario waar Arne Slot zo op had gehoopt. De kwalificatie voor de kwartfinales van de Europa League was al snel veiliggesteld en de blik kon al richting de kraker in Amsterdam als Feyenoord zondag op bezoek gaat bij Ajax. Daar in de Arena kunnen de Rotterdammers de rivaal op een achterstand van zes punten zetten, waar Ajax uiteraard juist de hoop heeft de koppositie over te nemen van de ploeg van Slot.

Wondergoals Oussama Idrissi

De Rotterdammers tankten na de pauze nog veel meer vertrouwen. Oussama Idrissi, de buitenspeler waar Slot het meest over tevreden is, krulde de bal tweemaal schitterend langs Troebin: 4-0 en 5-0. De fanatieke aanhang hield het niet meer van enthousiasme en schreeuwde massaal dat Ajax ‘er aan zou gaan’, alleen in iets andere bewoordingen.

Het feest in de Kuip was echter nog lang niet afgelopen. Alireza Jahanbakhsh en Danilo schoten 6-0 en 7-0 binnen. Daarmee de 6-0 winst eerder dit seizoen tegen Sturm Graz alweer uit de boeken spelend. Die zege tegen de Oostenrijkers in de poulefase was destijds de grootste Europese overwinning van Feyenoord in 27 jaar.

Bekijk hier de 6-0 van Oussama Idrissi:

De eclatante zege zal ongetwijfeld voor nog meer hoop op de eerste winstpartij sinds 2005 bij rivaal Ajax zorgen. In het kamp van de koploper bulken ze in elk geval van het zelfvertrouwen. Slot, die met de vijftiende Europese overwinning onder zijn leiding in de Kuip inmiddels de trainer is met de meeste zeges in wedstrijden in Europa, begon na de 4-0 al met wisselen. López, Giménez en Sebastian Szymanski mochten snel gaan douchen. Alleen de Peruaan deed dat strompelend. Na zijn twee treffers ging ook Idrissi naar de kant, niet veel later gevolgd door Orkun Kökçü.

Jakob Rasmussen, Danilo, Ezequiel Bullaude, Igor Paixão en Mohamed Taabouni kwamen binnen de lijnen. Stuk voor stuk spelers die normaal gesproken zondag in de Arena gewoon op de bank zitten. Ze zorgden er in elk geval voor dat de steunpilaren van de koploper in de Kuip de benen op tijd konden sparen.

Staande ovatie na eretreffer Sjachtar

Natuurlijk zullen er in de aanloop naar de Klassieker vast nog vraagtekens worden gezet bij het matige verweer van Sjachtar Donetsk, dat in twee wedstrijden volledig werd overvleugeld door Feyenoord. Maar de Oekraïners, die luid applaus kregen bij de 7-1 van Kevin Kelsy, pakten toch zes punten in de Champions League en schakelden vorige maand nog het Franse Stade Rennais uit.

Bekijk hier de eretreffer van Sjachtar Donetsk:

Feyenoord zal het een zorg zijn. De ploeg zit inmiddels in de kwartfinale van de Europa League, de koppositie van de eredivisie is al lange tijd in handen en de halve finale van de KNVB-beker is ook bereikt.

