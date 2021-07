Feyenoord struikelt met debutant Jahanbakhsh over PAOK Saloniki

Onder toeziend oog van nieuwkomer Gernot Trauner, die deze week formeel zijn contract tekent in De Kuip, heeft Feyenoord zondagmiddag met 1-2 verloren van PAOK Saloniki. Bij de Rotterdammers maakte de al eerder vastgelegde aanvaller Alireza Jahanbakhsh na rust zijn opwachting in de ploeg van trainer Arne Slot.

Zonder aanvoerder Leroy Fer, die rust werd gegund met het oog op de Europese wedstrijd tegen FC Drita van komende donderdag, kwam de ploeg van Arne Slot al vroeg op voorsprong. Wouter Burger zorgde op aangeven van Bryan Linssen voor 1-0. Kort daarna tekende Christos Zolis vanaf de penaltystip voor de gelijkmaker namens PAOK, nadat doelman Justin Bijlow een overtreding beging na een te korte terugspeelbal van verdediger Marcos Senesi. Later in de eerste helft was Feyenoord nog gevaarlijk via Orkun Kökcu (schot over na fraaie passeerbewegingen), Linssen (pegel op de lat) en Luis Sinisterra (over), maar doelpunten bleven uit.

In de tweede helft, toen Slot aanwinst Alireza Jahanbakhsh en nóg negen andere verse krachten had ingebracht, namen de Grieken de leiding via Georgios Koutsias. Voor Jahanbakhsh betekende zijn optreden zijn officieuze debuut in het shirt van Feyenoord. Slot gaf voor het duel aan dat hij verwacht dat de buitenspeler nog wel enige weken nodig heeft om helemaal wedstrijdfit te worden.

Voornaamste wapenfeit van de Iraniër was een actie kort voor tijd toen hij met een gevaarlijk schot bijna voor de gelijkmaker zorgde namens de Rotterdamse club. Vanwege het onweer werd het duel al in de 88ste minuut afgefloten. Komende donderdag speelt Feyenoord opnieuw in eigen huis. Dan staat de return van de wedstrijd tegen FC Drita op het programma in de tweede voorronde van de Conference Leauge. Het heenduel in Kosovo eindigde in 0-0.