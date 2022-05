Feyenoord-supporters starten inzamelingsactie om Cyriel Dessers te kopen en hopen op miljoen

Dessers scoorde donderdag twee keer in de 3-2-overwinning op Olympique Marseille in de halve finale van de Conference League. De spits maakte dit seizoen in het derde Europese clubtoernooi al tien treffers en is voorlopig topscorer van het toernooi. In de Eredivisie maakte Dessers deze jaargang zes doelpunten.