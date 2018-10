Feyenoord tegen Willem II weer zonder Bijlow

Feyenoord kan in Tilburg 'gewoon' beschikken over aanvoerder Robin van Persie, die tegen Vitesse in blessuretijd met rood uit het veld werd gestuurd. De tuchtcommissie sprak de 35-jarige Rotterdammer vrijdag echter vrij, tot opluchting van Van Bronckhorst.



,,Robin had niet de intentie die speler te blesseren. Goed dat hij is vrijgesproken.'' Van Persie maakte dit seizoen al zes doelpunten. In de laatste twee wedstrijden tegen FC Utrecht (1-0) en Vitesse was hij steeds beslissend.