Feyenoord toch niet naar Spanje voor oefenduel met Club Brugge

video Hoe Ajax een loopje neemt met de corona­richt­lij­nen

Vier coronagevallen maakten gisteravond een vroegtijdig einde aan het trainingskamp van Ajax in het Portugese Quinta do Lago. Al aan het begin van de volgende dag was iedereen thuis, óók de vier besmette voetballers/stafleden. Ze vlogen dus terug. Maar mocht dat wel?

19:18