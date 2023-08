met videoFeyenoord wil zich zondag op het Kasteel van stadgenoot Sparta revancheren voor de uitglijder tegen Fortuna Sittard (0-0). In aanloop naar de derby sprak trainer Arne Slot met de twee middenvelders die ongewild nogal in de schijnwerpers staan in de eerste weken van de competitie.

Slot riep twee van zijn middenvelders deze week nog maar eens bij zich. De trainer van Feyenoord was na de teleurstellende 0-0 tegen Fortuna Sittard alweer aan het peinzen hoe hij met zijn ploeg Sparta wél kan verslaan en dus diende de klokken even gelijk gezet te worden deze week.

Mats Wieffer was de eerste die Slot tegenover zich kreeg. ,,Ik heb het met hem gehad over zijn zelfkritiek’', zegt Slot. ,,Ik denk dat hij overdreef. Ik heb gezegd dat hij de aandacht er vol op heeft gevestigd. Straks komen de staatjes over balverlies al snel boven tafel als hij een paar keer de verkeerde keuze zou hebben gemaakt. Terwijl Mats gewoon goed speelde in de tweede helft tegen Fortuna. De eerste helft was wel slecht, maar hij herstelde zich. Maar dit is ook hoe Mats is.”

Volledig scherm Mats Wieffer in actie tegen Fortuna, reacht passeert Rosier. Rechts Ramiz Zerrouki. © Pim Ras Fotografie

En dat mag wel iets minder, vindt Slot. ,,Hij heeft iets over zich dat als het even tegen zit, de hele wereld ziet dat het even tegen zit. Dat is iets dat je liever niet hebt. Als je dat uitstraalt, krijgt de tegenstander daar energie van. Het is hartstikke goed als je zelfkritisch bent. Maar daar moet je een bepaalde nuance in aanbrengen. Hij is uit vorm, las ik. We zijn twee wedstrijden bezig. Ik heb hem verteld wat mijn opa, die helaas overleden is, altijd zei. Als je eenmaal de naam hebt van vroeg opstaan, kom je nooit meer te laat.’’

Ook Ramiz Zerrouki kwam aan bod. De international van Algerije moest al vroeg zijn plek zijn afstaan. ,,Dus is het logisch om daar even met hem over te praten’', zegt Slot. ,,Om uit te leggen wat het idee was. Hij liet zien teleurgesteld te zijn na de wissel. Dat is vorig seizoen bij ons niet eenmaal voorgekomen, maar ik wisselde vorig seizoen ook niet eenmaal een speler al voor de rust. Maar daar praat je over.’’

Trauner bij selectie

Marcus Pedersen en Bart Nieuwkoop zijn niet beschikbaar voor de derby zondag op het Kasteel. De Noor verkast naar Sassuolo, Nieuwkoop is twee wedstrijden geschorst. Gernot Trauner zit normaal gesproken weer bij de wedstrijdselectie, maar het lijkt voor de Oostenrijker nog te vroeg om al te kunnen starten aan een wedstrijd. Dat biedt perspectief voor Thomas Beelen, die tegen Fortuna al als invaller aan het werk was gezet. ,,Toen liet hij zien waarom wij hem als heel talentvol beschouwen’', zegt Slot. ,,Maar er komt natuurlijk meer bij kijken om dat te bevestigen.’'

Volledig scherm Zerrouki verlaat teleurgesteld het veld na zijn wissel. © Pim Ras Fotografie

Op Luka Ivanusec, die al maanden begeerd wordt door Feyenoord, ging Slot niet in. De Kroaat van Dinamo Zagreb is al wekenlang op weg naar de Kuip, maar intern in Rotterdam begint het geduld wel op te raken. Ivanusec moet nu echt naar de Kuip komen en als Zagreb straks weer iets op tafel legt dat de transfer vertraagt, overweegt Feyenoord door te schakelen naar alternatieven. ,,Die hebben we’', zegt directeur Dennis te Kloese. ,,Maar die kunnen ook niet allemaal wachten.’'

Feyenoord wil vooral voorkomen dat het straks met lege handen achter blijft. De komst van Oussama Idrissi, op huurbasis, wordt in Rotterdam nog steeds als zeer realistisch beschouwd. Slot zegt vooral bezig te zijn met de wedstrijd tegen Sparta. ,,Of ik druk voel? Ja, maar ik hoop mijn spelers ook. Na de 0-0 tegen Fortuna Sittard willen we meteen iets rechtzetten.’’