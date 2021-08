Feyenoord treft Slavia Praag, loodzware poule Vitesse en AZ loot gunstig

Een loodzware opgave ligt voor Vitesse in het verschiet. De torenhoge favoriet voor de eindzege van de Conference League is Tottenham Hotspur, waar Steven Bergwijn onder contract staat. Ook topspits Harry Kane is eenmalig te bewonderen in de Gelredome. De aanvoerder van Engeland besloot eerder deze week Spurs trouw te blijven ondanks de interesse van Manchester City. De club uit Londen eindigde afgelopen seizoen als zevende in de Premier League.



Vitesse reist ook af naar Frankrijk voor een ontmoeting met Stade Rennes en een duel met NS Mura, statistisch gezien de minste club van deze Conference League-campagne. PSV speelde vorig jaar nog tegen deze ploeg uit Slovenië in de derde voorronde van de Europa League. Eindstand: 1-5.



De wedstrijddagen: 16 september, 30 september, 21 oktober, 4 november, 25 november en 9 december. De finale wordt in het Air Albania Stadion in de Albanese hoofdstad Tirana gehouden, op 25 mei. De winnaar plaatst zich automatisch voor de Europa League in het volgende seizoen.