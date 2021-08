Feyenoord treft Slavia Praag, pittige poule Vitesse en AZ loot gunstig

Conference LeagueVitesse heeft een pittige klus te klaren in de Conference League. Feyenoord treft in Slavia Praag een lastige tegenstander, maar moet ook oppassen voor Union Berlin. AZ loot het gunstigst van de drie Nederlandse clubs voor de groepsfase.

Feyenoord

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Slavia Praag, Union Berlin en Maccabi Haifa. Niet de minste tegenstanders treft Feyenoord in de groepsfase van de Conference League. Bij Slavia Praag speelt Mick van Buren, die sinds 2016 in de Tsjechische hoofdstad onder contract staat en ook nog even voor ADO Den Haag uitkwam.



1. FC Union Berlin is de traditieclub uit de Duitse hoofdstad, die afgelopen seizoen als zevende eindigde in de Bundesliga. Rick van Drongelen, Sheraldo Becker en Timo Baumgartl, die wordt gehuurd van PSV, zijn hier de bekende namen. Momenteel bivakkeert Union Berlin in de middenmoot na twee speelronden.

Tot slot rolde de kampioen van Israël uit de koker: Maccabi Haifa. Tjaronn Chery (voormalig speler van FC Groningen en ADO Den Haag) speelt sinds 2019 voor de landskampioen. Ook Ben Sahar staat hier onder contract. Hij speelde in het verleden voor De Graafschap en Willem II.



Feyenoord overleefde zelf drie voorronden en versloeg FC Drita uit Kosovo, Luzern uit Zwitserland en Elfsborg uit Zweden.

Volledig scherm Tjaronn Chery (midden). © EPA

AZ

Statistisch gezien en gekeken naar de tegenstanders heeft AZ de meeste kans op Europese overwintering. De ploeg van Pascal Jansen reist af naar Roemenië, Tsjechië en Denemarken. Bij CFR Cluj, koploper in Roemenië, verdedigt een oud-eredivisionist sinds deze zomer de clubkleuren: Anas Tahiri, voormalig aanvoerder van RKC Waalwijk.



Young Boys was de tegenstander in de derde voorronde van de Europa League. Die horde werd nog genomen, maar Rode Ster Belgrado bleek te sterk tijdens de play-offs. Cluj speelde in 2010-2011 en 2012-2013 nog in de Champions League.



Jablonec maakte zich op voor AZ-beul Celtic in de derde voorronde van de Europa League, maar trok over twee duels aan het kortste eind. Uiteindelijk rekende de ploeg in de play-offs voor de Conference League af met MSK Zilina met twee zeges: 5-1 en 0-3.

Volledig scherm Simon Tibbling (blauw) tegen Galatasaray. © EPA

Randers FC won afgelopen seizoen de Deense beker en stond in de play-offs voor een ticket voor de Europa League. Galatasaray bleek daarin te sterk. Simon Tibbling is de meest aansprekende naam. De middenvelder degradeerde afgelopen seizoen met FC Emmen uit de eredivisie en speelde eerder voor FC Groningen van 2015-2017.

AZ streed in eerste instantie om een plek in de Europa League, maar Celtic was over twee duels te sterk.

Vitesse

Een loodzware opgave ligt voor Vitesse in het verschiet en dat na het overleven van twee voorrondes tegen Dundalk uit Ierland en het Belgische Anderlecht. De ploeg van Thomas Letsch treft de torenhoge favoriet voor de eindzege: Tottenham Hotspur, waar Steven Bergwijn onder contract staat.

Ook topspits Harry Kane is eenmalig te bewonderen in de Gelredome. De aanvoerder van Engeland besloot eerder deze week Spurs trouw te blijven ondanks de interesse van Manchester City. De club uit Londen eindigde afgelopen seizoen als zevende in de Premier League.

Volledig scherm Kamaldeen Sulemana (rechts) voormalig doelwit van Ajax. © AFP

Vitesse reist ook af naar Frankrijk voor een ontmoeting met Stade Rennais. Vermeend Ajax-doelwit Kamaldeen Sulemana dendert hier over de linkerflank sinds deze zomer. Yann Gboho staat oorspronkelijk bij de Franse club onder contract. Vitesse huurt hem voor dit seizoen.

NS Mura, statistisch gezien de minste club van deze Conference League-campagne, is de derde tegenstander van Vitesse en huidig kampioen van Slovenië. Hierdoor mocht de club meedoen aan de derde voorronde van de Champions League. Loedogorets uit Bulgarije bleek te sterk en daarna verloor Mura ook van het Oostenrijkse Sturm Graz in de play-offs van de Europa League. PSV speelde vorig jaar nog tegen deze ploeg uit Slovenië in de derde voorronde van de Europa League en won eenvoudig: 1-5.

Speeldagen

De wedstrijddagen: 16 september, 30 september, 21 oktober, 4 november, 25 november en 9 december. De finale wordt in het Air Albania Stadion in de Albanese hoofdstad Tirana gehouden, op 25 mei. De winnaar plaatst zich automatisch voor de Europa League in het volgende seizoen.

Volledig scherm Feyenoord is één van de drie Nederlandse clubs in de groepsfase van de Conference League. © EPA