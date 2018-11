Feyenoord - VVV wordt op donderdag 6 december ingehaald

Feyenoord is bij monde van algemeen directeur Jan de Jong blij dat ‘dankzij bereidwillige medewerking van KNVB, VVV Venlo en de gemeente’ vandaag al een datum kon worden bepaald voor het inhalen van de wedstrijd. ,,Als bespeler van het stadion willen we natuurlijk zekerheid dat dit niet nog eens kan gebeuren’, benadrukt hij nog maar eens. ,,Onze supporters en ook die van VVV verdienen een groot compliment voor de wijze waarop zij deze teleurstellende avond hebben ondergaan.” Seizoenkaarten en aangekochte kaarten voor deze thuiswedstrijd blijven gewoon geldig. Supporters die losse kaarten hebben gekocht voor dit duel, maar niet in de gelegenheid zijn om donderdagavond 6 december naar De Kuip te komen, kunnen het geld van hun aangekochte kaarten terugkrijgen.

Probleem in het stadion

,,Het probleem zat echt hier binnen in het stadion, zoals we gisteren al direct vermoedden,” weet directeur Jan van Merwijk. ,,Een deel van de techniek – onder meer een transformator en meerdere relais - blijkt het te hebben begeven en deze zullen worden vervangen. Daar hebben we een paar dagen voor nodig, vooral ook omdat we na vervanging van de kapotte onderdelen goed willen testen en bovendien een zogenoemde workaround gaan creëren. Deze ‘back-up’ zal zorgen dat zelfs in het zéér onwaarschijnlijke geval dat dit ons nog eens overkomt, we dan toch heel snel weer de verlichting kunnen aansturen en een wedstrijd dus niet hoeft te worden gestaakt.”