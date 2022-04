Feyenoord wil in eigen Kuip eerste stap zetten richting halve finales Conference League

Gakpo kan na reserverol starten tegen Leicester City: ‘Moet ook naar medisch team luisteren’

Hij kon tegen FC Twente eigenlijk maar 20 minuten spelen, maar tegen Leicester City is Cody Gakpo - mits er niets geks gebeurt - er vanaf de aftrap bij. De Eindhovenaar is gretig, ook al omdat PSV een ploeg uit de Premier League treft. ,,Ik ben fit en kan 90 minuten spelen. Maar dat is aan de trainer.”

6 april