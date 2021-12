Feyenoord wil Joey Veerman in winterstop naar de Kuip halen

De Friezen hebben inmiddels een eerste bod ontvangen van Feyenoord, dat gisteravond oppermachtig was in het Abe Lenstra Stadion: 0-3. Veerman werd in dat duel in de 71ste minuut naar de kant gehaald. Wellicht voor het laatst, want de Volendammer heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij hogerop wil. Eerder was AZ voor hem in de markt, maar de Alkmaarders schrokken terug van de hoge transfersom die Heerenveen vroeg.