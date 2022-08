Feyenoord wint in oefenduel ruim van FC Dordrecht

Feyenoord-debutant Javairô Dilrosun straalt na fraaie goal: ‘In de eredivisie krijg je meer ruimte’

Javairô Dilrosun keek met een goed gevoel terug op zijn debuut voor Feyenoord. De 24-jarige aanvaller maakte in de met 2-5 gewonnen wedstrijd bij Vitesse op fraaie wijze de derde treffer. Na ruim een uur spelen, bij een stand van 2-2, plaatste Dilrosun de bal vanaf de zijkant van het strafschopgebied over doelman Jeroen Houwen in de verre hoek.

