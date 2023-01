Feyenoord woest na niet gegeven strafschop tegen FC Twente: ‘Dit is onacceptabel’

Feyenoord hield vanmiddag een punt over aan de enerverende topper tegen FC Twente (1-1) , maar volgens Arne Slot had zijn ploeg met drie punten moeten vertrekken uit Enschede. De trainer vond het onbegrijpelijk dat scheidsrechter Allard Lindhout niet naar de stip wees toen Twente-aanvoerder Robin Pröpper in de slotfase hands maakte in het strafschopgebied.

Volgens Lindhout viel Pröpper niets te verwijten omdat hij een duwtje had gekregen, maar met die lezing ging Slot niet mee. ,,Het is heel teleurstellend, zeker als je ziet dat het eerste duwtje door Brenet (van FC Twente, red) gegeven wordt”, zei de zichtbaar geïrriteerde trainer van de koploper bij ESPN. ,,Ik vond het een onacceptabel moment van de arbitrage.”

Volledig scherm Arne Slot vindt dat Feyenoord een penalty is onthouden. © ANP

,,Ik herhaal het heel vaak en en dan word ik weleens weggezet als iemand die altijd zeurt op de arbitrage, maar arbitrage speelt een cruciale rol in topwedstrijden. Dat zie je vandaag weer. En ik zal niet cynisch zijn, maar ik vind dit echt onacceptabel. Ik kan er omheen draaien en er niks over zeggen, maar dit was overduidelijk een strafschop.”

De videoscheidsrechter besloot Lindhout niet te corrigeren. ,,Daarom vind ik het spel niet veel eerlijker geworden met de videoscheidsrechter”, zei Slot. ,,Want die grijpt nooit in omdat er wel een beetje is geduwd. Wij zijn gewoon benadeeld. En nu houden we er over op. Volgende week spelen we tegen PSV. Daar gaan we ons op richten.”

Ook onbegrip bij Kökçü

Ook Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü had er weinig begrip voor dat zijn ploeg geen penalty kreeg. ,,De scheidsrechter gaf aan dat hij een duw in de rug kreeg en daardoor hands maakte. Maar de ene keer floot hij wel voor lichte duwtjes, dan weer niet. Ik weet niet zo goed waar de grens ligt bij scheidsrechters. Een beetje onduidelijk, ja.”

Ron Jans snapte de irritatie bij Slot en de spelers van Feyenoord. ,,Hij had die strafschop kunnen geven. Ik was niet ontevreden over die beslissing”, zei de coach van FC Twente. ,,Maar ik heb ook heel veel Rotterdams theater gezien in deze wedstrijd. Spelers gingen naar de grond en grepen naar hun hoofd na lichte duwtjes. En misschien was het slim dat doelman Justin Bijlow die bal weggooide op het moment dat wij de inworp wilden nemen, maar het was wel onsportief.”

