Feyenoord ‘zeer ongelukkig’, PEC is er ‘helemaal klaar mee’

,,Hoe je het wendt of keert: hier is enigszins sprake van lichte competitievervalsing”, vervolgt Nijland. ,,Wij zouden onze laatste wedstrijd thuis spelen. Nu spelen we een uitwedstrijd (tegen FC Emmen, red.). Aan de andere kant: we houden nu wel overeind dat alle clubs gelijktijdig voetballen in de 33ste en laatste speelronde. Dat is prima. Bovendien hebben we een harde afspraak gemaakt dat clubs twee volledige vrije dagen moeten hebben tussen de wedstrijden. Dan moeten we nu ook flinke jongens zijn en dat accepteren. Blij ben ik niet, maar dit is de minst slechte oplossing. Ik snap wel dat de supporter er nu een beetje klaar mee is. Dat die denkt: draait alles nu om Ajax?”



Nijland was overigens niet fysiek aanwezig in Zeist. Hij belde in via een videogesprek. ,,De hele competitie schuift nu een week op. Mijn voorstel was dan ook om het volgende seizoen een week later te starten. In de eerste week van augustus ligt iedereen nog op het strand van Ameland. Wat zijn trouwens de reacties van andere clubs? PEC Zwolle is er helemaal klaar mee? Ze waren zelf niet eens deelnemer aan deze vergadering. Dan moet je ook wat voorzichtig zijn met oordelen, denk ik.”