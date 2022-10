Feyenoord zoekt koortsachtig naar juiste samenstelling, maar moet óók toeslaan in Europa

Ruud van Nistel­rooij niet te spreken over Bas Nijhuis: ‘Bijzonder om in ons midden te hebben’

Ruud van Nistelrooij was niet te spreken over de manier van fluiten van scheidsrechter Bas Nijhuis bij de gewonnen wedstrijd in Heerenveen (0-1). Xavi Simons en Cody Gakpo kreeg herhaaldelijk veel tackles te verduren, maar kreeg niet altijd een vrije trap mee.

