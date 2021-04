Feyenoord zonder Berghuis biedt Slot en Arnesen alvast een inkijkje

Door Mikos Gouka



Het was warm eind augustus in de Kufstein Arena. Feyenoord had net tegen Arminia Bielefeld verdienstelijk gespeeld, het bleef bij 0-0 en trainer Dick Advocaat zei dat er creativiteit ontbrak. Luciano Narsingh kreeg weliswaar twee kansen en Bryan Linssen maakte een buitenspeldoelpunt, maar dat was het.