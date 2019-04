Feyenoorder Malacia emotioneel na fraaie treffer: ‘Deze goal was voor mijn opa’

Niet Calvin Verdonk, maar Malacia kreeg als invaller de voorkeur toen Ridgeciano Haps al voor rust met een knieblessure uitviel. Die keuze van trainer Giovanni van Bronckhorst pakte goed uit. Malacia scoorde zelfs. En hoe.



,,Ik kreeg de bal van Yassin (Ayoubd, red.) en draaide met mijn rug naar de tegenstander toe’’, beschreef hij zijn treffer. ,,Ik zag geen uitweg achteruit, dus ik ging vooruit. Dan ga je dribbelen en kom je in de zestien. Ik keek wel en zag Tonny bij de tweede paal. Normaal geef ik hem voor, nu dacht ik: gewoon schieten.’’



Malacia reageerde emotioneel na zijn goal. ,,Ik heb een moeilijke periode gehad, ik ben een familiemens en er zijn wat vervelende dingen in de familie gebeurd’’, doelde de linksback op het overlijden van zijn grootvader. ,,Dat heeft het moeilijk gemaakt, maar ik ben er sterker uit gekomen. Deze goal was voor mijn opa. Hij zat altijd op de tribune. Dat is nu een groot gemis.’’



Van Bronckhorst was tevreden over de invalbeurt van Malacia. ,, Voor Tyrell is het wachten op zijn kans’’, aldus de Feyenoord-trainer. ,,Met zijn drive zie je dat hij vandaag moeilijk te stoppen was.’’



Feyenoord boekt in Venlo eindelijk weer eens een uitzege en rekende zo af met een complex. ,,Natuurlijk speelt dat wel een rol’’, aldus Van Bronckhorst. ,,Maar het ging er met name om dat we de drie punten moesten pakken. Zeker ook gezien de stand. Als je kans hebt om derde plaats over te nemen, moet je daar vol voor gaan.’’