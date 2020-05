FIFA staat tijdelijk vijf wissels toe

,,Voor competities die weer zijn opgestart of die intentie hebben en op 31 december 2020 zullen zijn afgerond, is de spelregelcommissie IFAB akkoord gegaan met een tijdelijke aanpassing van het reglement”, meldt de FIFA. In een later stadium wordt bekeken of de maatregel ook mag worden toegepast in competities die pas in 2021 voltooid worden, zoals de eredivisie en eerste divisie. Vooralsnog is de tijdelijke toepassing ook nog niet van toepassing op het EK.