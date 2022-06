FIFA verlengt maatregelen spelers in Rusland en Oekraïne: Guus Til weer beschikbaar

Paul Bosvelt werd getroffen door hartin­farct: ‘Gelukkig is mijn vriendin doortasten­der dan ik’

En toen lag Paul Bosvelt (52) ineens in de ambulance. ,,Ik ben zo blij dat mijn vriendin een stuk doortastender is dan ik”, zegt de technisch manager van Go Ahead Eagles. Een gesprek over angst, geluk en de Deense voetballer Christian Eriksen, die vier dagen na het hartinfarct van de Deventenaar een hartstilstand kreeg.

18 juni