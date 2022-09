Fledderus snel klaar met stakende Strand Larsen: ‘Als jij niet komt, neem ik de telefoon niet op’

Voetballers die plots werk weigeren om zo een transfer te forceren. Het is een trend in deze transferperiode, maar bij FC Groningen wisten ze er wel raad mee. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus liet de muitende Jørgen Strand Larsen op niet mis te verstane wijze weten dat hij een transfer kon vergeten als hij zich niet onmiddellijk zou melden bij de club.

De Noorse aanvaller, die inmiddels is verkast naar Celta de Vigo, wilde koste wat kost vertrekken. Belangstelling was er ook genoeg, maar FC Groningen wilde hem niet zomaar laten gaan en verlangde de hoofdprijs. Toen de mokkende Strand Larsen vervolgens begon te muiten en niet kwam opdagen voor de training, dreigde de club niet meer mee te werken aan een transfer.

Fledderus belde de spits en vertelde hem dat hij alle begrip had voor diens standpunt, maar dat dit niet de manier was, zo onthulde hij in de deadlineshow van FC Groningen. ,,En dit is ook niet de manier waarop wij met elkaar zaken gaan doen. Wij gaan ons niet onder druk laten zetten”, aldus Fledderus, die de spits verzocht zich weer te melden. ,,Het lijkt mij het beste dat je weer naar de club komt. Tot het moment dat jij er bent, neem ik mijn telefoon niet meer op. Dan is het straks 1 september en ben je bij Groningen.”

Strand Larsen koos eieren voor zijn geld en meldde zich niet veel later op het kantoor van Fledderus. ,,Toen hebben we een leuk gesprek gehad, want het is gewoon echt een heel toffe gozer.”

Voor beide partijen kende het tijdelijke conflict een goede afloop. Strand Larsen heeft zijn transfer naar Spanje te pakken en FC Groningen ontvangt 12 miljoen euro voor de 22-jarige international, een clubrecord.

,,Als dergelijke bedragen op tafel komen, moet je diverse belangen zeer goed afwegen”, zegt Fledderus. ,,Met deze transferopbrengst kunnen wij het fundament onder de club nog sterker maken én denken wij de kans op duurzaam succes in de komende jaren te vergroten door verder te investeren óp en buiten het veld.”

Groningen nam de spits twee jaar geleden over van de Noorse club Sarpsborg 08. Strand Larsen maakte 24 doelpunten in de Eredivisie en debuteerde als speler van FC Groningen ook in de nationale ploeg. De noorderlingen namen woensdagavond al de Amerikaanse aanvaller Ricardo Pepi (19) op huurbasis over van FC Augsburg, als vervanger van Strand Larsen. De Noor ondertekende bij Celta een contract tot de zomer van 2028.