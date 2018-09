Flink vernieuwd Ajax begint vanavond aan Women's Champions League

Het vrouwenteam van Ajax begint vanavond (19.00 uur) op Sportpark De Toekomst aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Niet in een poulefase, maar direct in een knock-outduel met Sparta Praag. Hoe staat de winnaar van de Nederlandse dubbel ervoor?

Ajax veroverde de afgelopen twee seizoenen de Nederlandse dubbel: de KNVB-beker en de Eredivisie voor vrouwen. Dit seizoen hoopt de vrouwenploeg van coach Benno Nihom ook succesvol te zijn in de Champions League. Vorig seizoen plaatste Ajax zich ook al voor het hoofdtoernooi, maar in de eerste knock-outronde was Brescia toen over twee duels te sterk.

Nu plaatste Ajax zich via het hoofdtoernooi door in de voorrondes te winnen van Wexford Youths (4-1) en Linfield (2-0) en met 0-0 gelijk te spelen bij Thór/KA op IJsland. Nu wacht in de eerste knock-outronde, de zestiende finales van de Champions League, een dubbele confrontatie met Sparta Praag. Ook bij het vrouwenvoetbal de absolute grootmacht in Tsjechië, maar Ajax ontloopt in ieder geval topclubs als FC Barcelona, Olympique Lyon en VfL Wolfsburg. De return op woensdag 26 september wordt gespeeld in het Strahovstadion, een uniek stadion met negen velden en plaats voor 220.000 toeschouwers. Er zijn dus nog wel wat kaarten beschikbaar. Voor de wedstrijd van vanavond trouwens ook.

Ajax begon vrijdagavond op Sportpark De Toekomst aan de Eredivisie met een 3-1 overwinning op PEC Zwolle. De ploeg van Benno Nihom onderging afgelopen zomer een flinke renovatie. Met Stefanie van der Gragt (FC Barcelona), Merel van Dongen (Real Betis), Inessa Kaagman (Everton) en Desiree van Lunteren (SC Freiburg) vertrokken er vier belangrijke Oranje-internationals naar clubs in het buitenland, maar de selectie werd ook goed versterkt. Europees kampioene Kika van Es en spits Ellen Jansen kwamen over van FC Twente, de Deense verdedigster Line Røddik Hansen van FC Barcelona, Marthe Munsterman van Everton, Eshly Bakker van MSV Duisburg en Vanity Lewerissa van PSV. Verder wordt er de komende jaren veel verwacht van de pas zeventienjarige Kirsten van de Westeringh, die overkwam van CTO Amsterdam. Vanavond mogen de nieuwkomers laten zien dat ze het vrouwenteam van Ajax nog een stapje verder kunnen brengen. Na landelijk succes is het nu ook tijd om in Europa te presteren.

De heenwedstrijd tegen Sparta Praag is vanavond vanaf 18.55 uur live te zien op het open kanaal van Ziggo en Ziggo Select. De samenvatting is na afloop te zien op AD.nl.