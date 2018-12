Foor: Domme beslissing om penalty zo te nemen

,,Op de training hadden we geoefend. Ik had een beeld van mezelf hoe ik 'm zou nemen. Dit was gewoon een domme beslissing van mijzelf. Ik wilde mijn verantwoordelijkheid nemen'', zei Foor na afloop tegen FOX Sports. ,,De keeper begon op me in te praten. Toen dacht ik: hij gaat vol in mijn hoek duiken. Het is een nachtmerrie. Anders kwamen we gewoon op 0-1. Ik hoopte nog wraak te kunnen nemen door een doelpunt te maken, maar dat zat er ook niet in.''