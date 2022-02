Foppe de Haan: ‘Ruud van Nistelrooy zou fantastische trainer voor Heerenveen zijn’

Dat de voormalig topschutter van onder meer SC Heerenveen, PSV, Manchester United, Real Madrid en Oranje in zijn trainersloopbaan de weg der geleidelijkheid volgt, spreekt De Haan erg aan, zo laat hij weten in de SportCast van Omrop Fryslân. ,,Ruud doet hetzelfde als wat hij deed in zijn voetbalcarrière: opbouwen”, zegt de Fries, die jarenlang trainer was van SC Heerenveen. ,,Als speler had hij echt een plan.”

Van Nistelrooy is sinds dit seizoen trainer van Jong PSV. ,,Toen Schmidt kwam, hebben ze hem ook gevraagd’’, aldus De Haan. ,,Maar toen vond hij dat hij er niet klaar voor was. Daar had hij ook gelijk in. Hij is heel reëel over zichzelf. Bij PSV 2 doet hij het goed. Hij is een echte trainer. Als er één in staat is om een plan te trekken en een doel te stellen dan is het Ruud.”

De ideale trainer voor Heerenveen? ,,Als hij het wil, zou dat fantastisch zijn.‘’

Van Nistelrooy is niet de enige naam die voorbij komt in de podcast. Jon Dahl Tomasson zou volgens De Haan ook een geschikte trainer zijn voor Heerenveen. ,,Hij is al een tijdje trainer en heeft het bij Malmö fantastisch gedaan. Tomasson heeft een goed idee over voetballen. Bij Roda is hij weggestuurd, maar ze voetbalden daar wel.”

Volledig scherm Jon Dahl Tomasson. © AP

Gemiste kans

Dat Heerenveen nooit in zee is gegaan met Henk de Jong, trainer van rivaal SC Cambuur, noemt De Haan een gemiste kans. ,,Henk voelt zich bij Cambuur goed op zijn plek, maar als er ooit een kans was om hem te krijgen dan was dat toen hij een paar jaar geleden bij De Graafschap wegging. Toen hadden ze het moeten doen, want hij past bij ons. Hij past ook bij Cambuur, maar hij had goed bij ons gepast.”

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: