Fortuna boekt eerste zege van het seizoen tegen zeer matig Willem II

SamenvattingHet heerlijk avondje was gekomen. Voor Fortuna Sittard dan, dat eindelijk de eerste zege van het seizoen boekte. Voor Willem II gaat het van kwaad tot erger. Ook in Limburg kregen de Tilburgers onder uit de zak: een 3-2 nederlaag na een kansloze 3-0 achterstand bij de rust. Pol Llonch kreeg ook nog tweemaal geel en dus rood.

Door Wilber Hack

Fortuna Sittard hoefde er zelf niet eens veel voor te doen. Willem II rolde de loper uit. De Limburgers profiteerden van fouten van Jan-Arie van der Heijden. De eerste had hij waarschijnlijk niet gemaakt als hij een rechtspoot was geweest. Nu maaide de vervanger van de geblesseerde Sebastian Holmen langs een voorzet van George Cox. Jordens Peters en doelman Robbin Ruiter werden erdoor verrast. Lisandro Semedo kon de openingstreffer binnen tikken.

De 2-0 kwam nog makkelijker tot stand. Van der Heijden trok Polter aan het shirt. Een dergelijke overtreding is in het VAR-tijdperk altijd goed voor een penalty. Arbiter Kevin Blom had het zelf al gezien. Polter benutte de strafschop. Na 28 minuten stond Willem II dus al met 2-0 achter. Nadat Che Nunnely de kans op de aansluitingstreffer liet liggen werd het zelfs 3-0. Peters veranderde een schot van Zian Flemming van richting. Het was zo’n avond dat ook zo’n bal erin gaat.

Na rust overleefde Willem II een strafschop-situatie. Op advies van de VAR draaide Blom zijn beslissing terug. Bij een corner die aan die situatie vooraf ging had de bal niet stil gelegen. Ruiter had inmiddels ook zijn eerste redding verricht en een inzet van Flemming over de lat getikt.

Die kansen kwamen er omdat Willem II vol op de aanval ging spelen. De defensie bestond alleen nog uit Van der Heijden en Peters, met Llonch er meestal nog voor. De irritatie in de ploeg was hoorbaar. De Tilburgers maakten ook een aantal vreemde overtredingen als gevolg van de gang van zaken. Freek Heerkens kreeg bij zijn invalbeurt binnen dertig seconden geel.

Er zat bij Willem II wel wat meer beleving in dan vorige week bij de nederlaag in Groningen. Dat was ook wel het minste wat je mocht verwachten. Na de 3-1 van Pavlidis, die scoorde met een droog, laag schot vanaf de rand van het strafschopgebied, leken de Tilburgers er nog in te geloven. De aansluitingstreffer van Jan-Arie van der Heijden viel pas drie minuten voor tijd. Een paar tellen later incasseerde Pol Llonch zijn tweede gele kaart en kon vertrekken.

De Spanjaard is bij de thuiswedstrijd tegen Sparta geschorst, normaal gesproken de laatste kans voor Willem II om nog voor de winter punten aan het totaal toe te voegen. Gezien de vorm is de kans klein dat er tegen AZ of Ajax nog een verrassing in het vat zit. Driess Saddiki is waarschijnlijk tegen Sparta wel van de partij, maar dan kunnen de Tilburgers nog steeds niet met twee balveroveraars spelen.

