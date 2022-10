Fortuna en RKC blijven ondanks controversieel moment in blessuretijd steken op gelijkspel

Aad de Mos wil niets missen van Super Sunday: ‘Jammer voor Feyenoord, maar zondag staat AZ er weer’

Het is komende morgen Super Sunday in heel Europa en Aad de Mos is van plan om alles te kijken. Ook al staat hij dan op een beurs en is hij ’s avonds live bij Paris Saint-Germain-Olympique Marseille. ,,Laptoppie, telefoontje, schermpjes. Alles op het gemakkie. Ik ga niks missen hoor.”

18:36