Fortuna is creatief: Ars hoopt ondanks lege beurs op Arsenal-belofte

Veel geld heeft Fortuna Sittard niet te besteden. Maar creatief zijn ze in Zuid-Limburg doorgaans wel. Met dank aan technisch manager Sjoerd Ars, die er geregeld in slaagt ‘onhaalbare’ spelers aan te trekken. Mogelijk is de bij Arsenal opgeleide Chris Willock de volgende.

Door Dennis van Bergen



Fortuna Sittard zag deze maand aanvoerder Michael Pinto naar Sparta vertrekken. Het geld dat zijn overgang de Limburgers opleverde, kan technisch manager Sjoerd Ars alleen niet gebruiken om versterkingen te halen. ,,Dat wordt benut voor andere zaken”, stelt de oud-spits.

Maar Ars, die eerder al de bij Borussia Dortmund opgeleide Felix Passlack binnen hengelde, zou Ars niet zijn als hij Fortuna alsnog van een kwaliteitsimpuls voorziet. Mogelijk is dat buitenspeler Chris Willock, die zijn jeugdjaren bij Arsenal doorbracht en inmiddels onder contract staat bij Benfica. Bij de Portugese club komt hij evenwel niet aan spelen toe, waardoor hij mogelijk verhuurd kan worden aan Fortuna. Ars: ,,Het klopt dat we altijd geïnteresseerd zijn in talentvolle jongens. En Willock is zo’n type. Of hij daadwerkelijk komt, valt echter nog te bezien.”

Uitgaande transfers worden in elk geval niet verwacht bij Fortuna, dat de competitie zaterdag hervat met een thuiswedstrijd tegen Vitesse. Tegen de Arnhemmers kunnen de Limburgers de goede thuisreeks extra cachet geven. Het bekerduel met ADO Den Haag meegerekend, won de ploeg van Sjors Ultee al zeven duels op rij in het eigen stadion. Ars: ,,Als we het uit dan ook nog ietsje beter gaan doen, maken we een goede kans op handhaving. Want dat is vanzelfsprekend ons doel.”

Wanneer dat bereikt is, gaat Fortuna pas duidelijkheid verschaffen over de invulling van de technische staf voor komend seizoen. Nu is de jonge Sjors Ultee nog de eindverantwoordelijke. Over een paar maanden is zijn huidige assistent, Kevin Hofland, echter gediplomeerd hoofdtrainer. De kans is groot dat Hofland dan ook formeel de leiding in handen krijgt. Ars wil daarover niettemin geen uitlatingen doen: ,,Laten we eerst maar eens in de eredivisie zien te blijven.”