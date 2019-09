Fortuna organiseert stiltemoment en opent condoleanceregister Ricksen

Biograaf Ricksen: ‘Leven van Fernando werd mensonte­rend’

14:38 Schrijver Vincent de Vries groeide uit tot een vriend van de vandaag overleden Fernando Ricksen (43) na het schrijven van diens biografie. De Vries werd vanochtend door de vrouw van Ricksen vanuit Spanje gebeld met het tragische nieuws dat haar echtgenoot om 10.30 uur plaatselijke tijd in Schotland overleden is. ,,Zijn leven was kort, maar wél mooi.”