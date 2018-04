Fortuna Sittard na zestien jaar terug in de eredivisie

Door Dennis van Bergen



Het stadion dat negentig minuten een orkaan van lawaai was geweest, hield even de adem in, kort voor het allerlaatste fluitsignaal. Als noodzakelijke aanloop naar de intense vreugdeuitbarsting die nadien zou volgen. Door de 1-0 overwinning van Fortuna Sittard op Jong PSV promoveert de Limburgse club naar de eredivisie. Met dank aan Finn Stokkers, de spits die even na rust voor de winnende treffer zorgde voor de ploeg van Kevin Hofland en Claudio Braga.



'Kampioenen, kampioenen', galmde het de kelen van de 12.000 toeschouwers, voor wie de spanning in de tweede helft zo moeilijk te verteren was geweest. Concurrent NEC was na een slecht begin immers ook op de winnende toer in Dordrecht. Een overwinning op de Eindhovense beloften was dus cruciaal voor de Limburgers om te promoveren. Met de magere 1-0 op het bord in het Fitland Stadion zou één tegendoelpunt dus fataal zijn geweest.