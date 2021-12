Fortuna-speler Flemming maakt na goal statement met briefje #sportenisgezond: ‘Doe dit voor m’n broer’

Door Nik Kok



Het was volgens Flemming niet een actie waar hij dagenlang over had nagedacht, zo zei hij na afloop van de wedstrijd. ,,Maar na mijn middagdutje had ik het verzonnen. Het is wel iets dat me bezighoud, moet ik zeggen en ik heb als profvoetballer een podium. Ik vind dat je daar dan gebruik van moet maken. Ik had al eerder wat op social media gezet, dit was een andere manier om het onder de aandacht te brengen.” Glimlachend: ,,Dat ik dan juist vandaag scoor, had zo moeten zijn denk ik.”