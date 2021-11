Fortuna wil tegen FC Groningen einde maken aan slechte reeks

VIDEO ‘Zenuwach­ti­ge’ Onana na rentree: ‘Misschien is de tijd gekomen om te vertrekken’

André Onana is vooral blij met de overwinning van Ajax in de Champions League op Besiktas (1-2). De doelman, die na een lange dopingschorsing zijn rentree maakte, zei dat tegen de interne media van Ajax. ,,Maar natuurlijk was het heel bijzonder om terug te zijn.”

25 november