Fosu-Mensah is altijd 'ready' voor Oranje

'Ik raakte de bal verkeerd en dan ziet het er stom uit'

0:14 Jasper Cillessen kan zich vinden in de kritiek van bondscoach Dick Advocaat dat hij een beetje slordig het doel van Oranje had verdedigd tegen Schotland. ,,Ik ben ook niet tevreden, maar wel blij'', zei hij na de oefenzege van 1-0 voor de camera van FOX Sports. ,,We hebben als ploeg niet goed gespeeld en ik was een beetje slordig.''